Çanakkale Yenice'de ormanlık alanda yangın çıktı - Haberler

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Çanakkale Yenice'de ormanlık alanda yangın çıktı

AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale Yenice'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Sofular köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava araçlarının görüntüleri ve yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

AA / Burak Akay - Güncel

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