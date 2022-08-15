Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı Çanakkale 3. sayfa haberi... Çanakkale Boğazı'nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek. Çanakkale Boğazı'nda makine arızası dolayısıyla arızalanan gemi yedeklenerek güvenli demir bölgesine götürülecek. Çanakkale Boğazı Akbaş mevkii önünde, Romanya'dan Libya'ya seyreden 119 metre uzunluğunda ve 5 bin 962 groston ağırlığındaki Togo bayraklı 'Manassa Moon M' adlı kargo gemisinde makine arızası meydana geldi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile 'KEGM-9' botu sevk edildi. Yedeklenen gemi, Karanlık Liman güvenli demir bölgesine götürüleceği öğrenildi. - ÇANAKKALE İhlas Haber Ajansı / Güncel Çanakkale Boğazı Romanya Libya 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale haberi! Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.