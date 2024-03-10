Çanakkale'deki askeri fabrika çalışanlarından 40 aileye erzak yardımı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki askeri fabrikanın çalışanları, ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi 40 aileye erzak dağıttı. Gelibolu Askeri Fabrika Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Berkay Barış, amacın Ramazan ayında bu ailelerin sofrasında güzelliklerin oluşturulmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki askeri fabrikanın çalışanları 40 aileye erzak dağıtıldı.
Gelibolu Askeri Fabrika Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Berkay Barış, yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde fabrika çalışanları olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak kolisi hazırladıklarını söyledi
Barış, ilçede belirlenen 40 aileye erzak kolilerini dağıttıklarını aktararak, Amacımız Ramazan ayında bu ailelerin sofrasında az da olsa güzelliklerin oluşturulmasını sağlamaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.