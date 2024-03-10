Çanakkale'deki askeri fabrika çalışanlarından 40 aileye erzak yardımı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki askeri fabrikanın çalışanları 40 aileye erzak dağıtıldı.

Gelibolu Askeri Fabrika Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Berkay Barış, yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde fabrika çalışanları olarak ihtiyaç sahiplerine yönelik erzak kolisi hazırladıklarını söyledi

Barış, ilçede belirlenen 40 aileye erzak kolilerini dağıttıklarını aktararak, Amacımız Ramazan ayında bu ailelerin sofrasında az da olsa güzelliklerin oluşturulmasını sağlamaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.