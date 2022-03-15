Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
AA - Burak Akay - Güncel
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı mobil radarı, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 33 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.
AA / Burak Akay - Güncel