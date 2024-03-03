Çanakkale'de Otomobilin Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Lapseki'ye bağlı Adatepe köyünde, A.B. idaresindeki 26 AGD 284 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sadiye Yeşilyurt'a (60) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sadiye Yeşilyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.