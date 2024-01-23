Çanakkale'de Firari Kişi Annenin Evinde Yangın Çıkardı

Çanakkale'de 5 gün önce cezaevinden firar eden kişi, annesi ve kız kardeşinin yaşadığı evi yaktı.

Çeşitli suçlardan tutuklu bulunduğu Ayvacık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden Serkan K. (27), annesi ve kız kardeşinin Cevatpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi'nde bulunan evine geldi.

Burada henüz bilinmeyen nedenle ailesiyle tartışan Serkan K, apartmanın 5. katındaki dairede yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda bulunan 2'si çocuk 5 kişi, ekiplerce binadan çıkarıldı.

Kısa sürede kontrol altına yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Bu arada polisi fark eden Serkan K, yan binadaki bir dairenin balkonuna atladı.

Polis ekipleri, Serkan K'yi teslim olması için ikna etmeye çalışıyor.