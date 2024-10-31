Son dakika: Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası aldı mı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı?

Sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası alan Kayserilioğlu, ayrıca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla da yargılandı ve bu davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası aldı mı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı? Detaylar haberimizde...

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU HAPİS CEZASI MI ALDI?

İzmir'de katıldığı bir sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'na, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davada 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ek olarak, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı bir diğer davada ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı; ancak bu ceza için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu kararlar doğrultusunda Kayserilioğlu'nun cezaları ertelenmiş oldu, ancak ileride benzer bir suç işlememesi koşuluyla verilen hükümler devreye girmeyecek.