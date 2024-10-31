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Son dakika: Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası aldı mı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı?

Son dakika: Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası aldı mı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı?
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Sokak röportajı sebebiyle hapse giren Dilruba Kayserilioğlu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Kayserilioğlu'nun hapis cezası alıp almadığı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı? İşte detaylar!

Sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yeni gelişmeler yaşandı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı davada 7 ay 15 gün hapis cezası alan Kayserilioğlu, ayrıca "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla da yargılandı ve bu davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası aldı mı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı? Detaylar haberimizde...

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU HAPİS CEZASI MI ALDI?

İzmir'de katıldığı bir sokak röportajında sarf ettiği sözler nedeniyle önce tutuklanan, ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu'na, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan açılan davada 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ek olarak, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla yargılandığı bir diğer davada ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı; ancak bu ceza için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Bu kararlar doğrultusunda Kayserilioğlu'nun cezaları ertelenmiş oldu, ancak ileride benzer bir suç işlememesi koşuluyla verilen hükümler devreye girmeyecek.

Son dakika: Dilruba Kayserilioğlu hapis cezası mı aldı? Sokak röportajındaki Dilruba ceza alacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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