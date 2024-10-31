HAC SORGULAMA EKRANI (E Devlet) açıldı mı (21.00)?

Hac kura çekimi sonuçları heyecanla bekleniyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 2025 hac kura çekilişi bugün düzenlendi. Peki, HAC SORGULAMA EKRANI (E Devlet) açıldı mı?

HAC SORGULAMA EKRANI (E DEVLET) AÇILDI MI?

Bu yılki hacı adaylarına ilişkin bilgileri paylaşan Erbaş, "Bu yıl 159 bin 798 vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtları devam eden vatandaşlarımızla birlikte bugün kuraya girecek sayı 1 milyon 849 bin 584'tür. Yani bugün burada 1 milyon 849 bin 584 vatandaşımız arasından kura çekilecek. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan ise 84 bin 942'dir.

Kurada adı çıkan kardeşlerimiz, bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Rabb'im hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Elbette bu ibadeti ifa etmek için yıllar öncesinden müracaatını yapmış kardeşlerimizin bekledikleri sürenin uzadığının farkındayız. Fakat takdir edersiniz ki mevcut imkan ve sınırlılıklar çerçevesinde hakkaniyete uygun bir tespiti, ancak kura yoluyla gerçekleştirebiliyoruz.

Buna göre, hac başvurusuna önce müracaat eden kardeşlerimizin diğer kardeşlerimize nispetle daha avantajlı olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Bu avantajı bir an önce kullanabilmek için zamanında ya da daha önceden hacca müracaat etmek gerekiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac ibadetine ilişkin kura çekilişi gerçekleştirdi.

Hac kuralarına göre, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 84 bin 942 kişi, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten görebilecek.

HAC KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ