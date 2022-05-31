Büyükşen çifti cinayetinde iddianame tamamlandı; sanıklar için istenilen ceza belli oldu - Haberler

KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin (55) Büyükşen çifti cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıklar Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş hakkında iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Ertuğrul Çelik hakkında yine iki kez 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Zekeriya Okşen için ise iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuksuz olarak yargılanan Zekeriya Okşen için de iki kez 'tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa Okşen ve soruşturma aşamasında gözaltına alınan Afgan uyruklu Abdulhamid Uzbek hakkında ise takipsizlik verildi.