Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonunda şüpheliler tutuklandı

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'ne dün yapılan rüşvet operasyonu sonrası görüntü alan gazetecileri darbeden şüpheliler Emre Ö., Serhat A. ile Yunus Emre Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde 140 villalık bir sitenin imarında usulsüzlük olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün aralarında Büyükçekmece Belediye'si personellerinin de bulunduğu 22 kişiyi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 6 belediye personeli odalarında arama yapılmak üzere polis nezaretinde belediyeye götürüldü. Bu sırada gözaltına alınanları desteklemeye gelen bir grup, kapının önünde haber yapan basın mensuplarına saldırdı. Olaydan sonra, saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen Emre Ö., Serhat A. ile Yunus Emre Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.