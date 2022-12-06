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Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede (2)

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Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede (2)

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bursa merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Semih ŞAHİN/BURSA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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