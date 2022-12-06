Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede (2)
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12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIBursa merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bursa merkezli 3 ilde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Semih ŞAHİN/BURSA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel