Bursa-Mehmetçiğin kumanya zeytini, özel olarak seçilip laboratuvarda inceleniyor

MARMARA Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Milli Savunma Bakanlığı ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, 2018 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sofralık siyah zeytin, yeşil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyağı temin ediyor. Gıda Kontrol ve Araştırma Merkezi (GKAM) Başkanlığı laboratuvarlarında analiz edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanındaki birliklere gönderiliyor.

Yetiştiriciliği milattan önce 4 binli yıllara dayanan, 4 kutsal kitapta yer alan, güvercinin ağzında taşıdığı dalıyla tüm dünyada barışın, sofralardaki yeriyle bereketin simgesi, yağıyla her derde deva zeytin. Yüksek besin değeri, güçlü antioksidan kapasitesiyle düzenli tüketildiğinde vücut fonksiyonlarını destekleyen, bağışıklığı güçlendiren ve kronik hastalıklara karşı koruyucu etkiler sunan zeytin, her sofranın olduğu gibi TSK'nın mutfağının da vazgeçilmezi. Marmarabirlik, Milli Savunma Bakanlığı ve Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında imzalanan gıda maddeleri tedariki protokolü kapsamında, 2018 yılından bu yana TSK'nın zeytin ihtiyacını karşılıyor. Marmarabirlik, birliklere sevkiyatını yaptığı ürünlere ise azami özen gösteriyor. Mehmetçiğin yediği zeytinler, Bursa'daki 80 bin metrekarelik kapalı alanda üretim ve ambalajlama yapan Marmarabirlik tesislerinde, büyük bir özen ve dikkatle seçilerek hazırlanıyor.

'MEHMETÇİĞİMİZE YILLARDIR ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI GÖNDERİYORUZ'

TSK ile iç ve dış pazara giden tüm ürünlerin aynı standart ve kalitede hazırlandığına dikkat çeken Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "Yıllar önce askeriyemizin içerisinde toplu zehirlenmeler, gıda kalitesiyle ilgili büyük sıkıntılar yaşanmıştı. O dönem bakanlığımız, kaliteli ve güvenilir ürünleri üreten kooperatif firmalarıyla ilgili bir protokol gerçekleştirdi. Bu protokol çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığımıza, Mehmetçiğimize yıllardır Marmarabirlik zeytin ve zeytinyağları gidiyor. Mehmetçiğimiz de güvenle, gıda güvenirliği çerçevesinde, sağlığa herhangi bir olumsuz bir şey oluşturmayacak şekilde tüm ürünlerimiz gibi, tüm piyasada olan diğer ürünlerimiz gibi Mehmetçiğimiz de kaliteli ve güvenilir ürünlerimizi tüketiyorö diye konuştu.

GKAM LABORATUVARLARINDA ANALİZ EDİLİYOR

TSK birliklerine sevk edilecek ürünlerin GKAM Başkanlığı laboratuvarlarında analiz edildiğine de dikkat çeken Yıldız, "Bizim bütün ürünlerimiz aynı kalite ve standartlarda, yani bütün iç pazar, dış pazar veya Mehmetçiğimize gidecek ürünlerimiz aynı kalite şartlarında elde ediliyor. Sadece bir askeriye gıdası olduğundan dolayı ayrıca bakanlığımızın laboratuvarları, akreditasyon olmuş laboratuvarlarda öncelikle analizler yapılıyor. Sonra askeriyemizden heyetlerimiz geliyor. Onlar fiziksel olarak da analizleri yapıyorlar. Gramaj kontrollerini, gıda sağlığıyla ilgili bölümleri de değerlendiriyorlar. Bununla ilgili ayrıca Milli Savunma Bakanlığımızın kendi denetimi oluyor. Yoksa Marmarabirlik'in iç pazardaki, dış pazardaki ve Mehmetçiğimize verdiğimiz ürünlerin hepsi standart, aynı kaliteden geçiyorö ifadelerini kullandı.

'OPERASYONDA DA EN KALİTELİ ÜRÜNÜ YEDİRİYORUZ'

Marmarabirlik zeytininin sadece birliklerdeki sofralarda değil, Mehmetçiğin kumanyasında da yer aldığını söyleyen Ali Yıldız, zeytinin besin değeri açısından bağışıklık sistemine sağladığı faydaları anlatarak, şöyle konuştu:

"Dönemsel olarak askeriyemizin, Mehmetçiğimizin yaptığı yurt dışı operasyonlarında ya da yurt dışındaki görevlerinde Libya gibi, Kuzey Irak gibi, Suriye gibi görevlerde kumanyalarında da zeytinimiz, zeytinyağımız ve zeytin ezmemiz, sırt çantasında. Güvenilir gıda çerçevesinde Mehmetçiğimize tabiri caizse en kaliteli ürünü yedirmeye devam ediyoruz, dağda da operasyonda da. Sağlıklı ve dinç bir ordumuzun olması gerekiyor. Bununla ilgili sağlıklı ürünler ve insan sağlığına daha takviyeli olması gerekiyor özellikle. Zeytinin ve zeytinyağının içerisinde oleik asit dediğimiz madde var. İnsan sağlığına, kalp sağlığına faydalı olabilecek, özellikle E vitamini, bakır gibi, demir gibi vitaminler de içeriyor. Bunlar sağlıklı şartlarda üretilip, sağlıklı şartlarda ambalajlanıp, tüketimini de bu şekilde gerçekleştirebilirsek insan sağlığına onarıcı madde olarak hem ordumuzda hem de diğer tüketicilerimizle de katkısı olacağını çok çok düşünüyoruz.ö

'YÜZYILLARDIR UYGULANAN TAŞ BASKIYLA FERMANTASYON METODUNU KULLANIYORUZ'

Tesislerinde uygulanan doğal fermantasyon yöntemiyle tüketime hazır hale getirilen zeytinin besin değerinin korunduğuna vurgu yapan Yıldız, "Dünyada hep zeytinyağındaki besinler ön planda konuşuluyor ama zeytinyağının ham maddesi olan zeytindeki maddeler, zaten zeytinde var ki zeytinyağına sirayet ediyor. O yüzden sanki zeytinde bir sağlık yokmuş, zeytinyağında varmış gibi yanlış bir algı var. Özellikle bunların üretim ve ambalajlama esnasında, fermantasyon esnasında özellikle biz doğal fermantasyon yapıyoruz. Taş baskı, salamura ya da farklı sele çeşitlerinde taş baskıyla fermantasyon gerçekleşiyor. Zeytinyağı sıkımıyla karıştırılmasın bu. Taş baskı dediğimiz, taş baskısı, doğal fermantasyon sürecini daha kaliteli hale getirmek için uygulanan bir metot. Yüzyıllardan bugüne. Son derece sağlıklı koşullarda olduğu takdirde içindeki besin değerleriyle daha katkılı olacaktır diye düşünüyoruzö dedi.

'KUMANYALARININ INI ATIYORLAR'

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "Askeriyede olan dostlarımız var. Zaman zaman dış göreve gittiklerinde, bana fotoğraf atıyorlar kahvaltı ya da bir yemek esnasında bizim ürünleri tüketirken. Tabii biz de gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. 'Biz de severek, bilerek tüketiyoruz' diyorlar. Ben de 'Daha çok tüketin, daha çok verelim' diyorum, böyle esprilerimiz oluyor kendileriyleö diye konuştu.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,