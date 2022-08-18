Bursa haber: Bursa'da üzerine demir kapı devrilen çocuk yaralandı Bursa haber: Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine demir kapı düşen çocuk yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, üzerine demir kapı düşen çocuk yaralandı. Burhaniye Mahallesi Ömür Sokak'taki bir binanın sürgülü demir kapısı, A.E.O'nun (7) üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kapının altından çıkarılan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Uğur Çiçek İnegöl Bursa Güncel Haberler

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