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Bursa'da silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı

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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcudan silah tehdidiyle 8 bilezik çalan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Bursa'da silah tehdidiyle kuyumcudan 8 bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yıldırım ilçesindeki bir kuyumcu dükkanına yüzü maskeli halde gidip tabancayla çalışanları tehdit ederek 8 bilezik çaldıktan sonra motosikletle kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, parmak izi ve güvenlik kameralarından belirledikleri şüphelinin Emre V. olduğunu, bu kişinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne kaçtığını tespit etti.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Emre V'yi yakaladı. Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Olay güvenlik kamerasında

Kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası kayıtlarında, yüzü maskeli soyguncunun poşete sarılı tabancayla içeri girdiği, çalışanları tehdit ederek bilezikleri poşete koydurduğu sırada bir müşterinin geldiği görülüyor.

Bu sırada dışarı çıkan şüphelinin, motosikletiyle kaçması da kayıtlarda yer alıyor.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 2. Vatan Caddesi'ndeki kuyumcuya geçen pazartesi gelen yüzü maskeli kişi, bilezik alacağını söyleyerek çalışanlarla pazarlık yaptıktan sonra dükkandan ayrılmıştı.

Aynı dükkana dün yine yüzü maskeli halde motosikletiyle gelen zanlı, pazarlık yaptıktan sonra dışarı çıkıp motosikletinden aldığı tabancayla geri dönmüş daha sonra çalışanları tehdit ederek 8 bileziği çalıp kaçmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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