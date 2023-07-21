Bursa'da Kadının Ölümüyle İlgili Tutuklu Sanığın Soruşturması Tamamlandı

Bursa'da 8 yaşındaki kızıyla yürürken havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklu sanığın soruşturması tamamlandı. Sanık muhtar Ali Özkan (61) hakkında, kamu görevi olduğuna dikkat çekilerek, 'ne olursa olsun' düşüncesiyle ruhsatlı tabancasıyla 15 kez havaya ateş edip ölümüne neden olduğu gerekçesiyle, 'muhtemel' kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda ateş etme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa'da 8 yaşındaki kızıyla yürürken, havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet etmesiyle hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili tutuklu sanığın soruşturması tamamlandı. Sanık muhtar Ali Özkan (61) hakkında, kamu görevi olduğuna dikkat çekilerek, 'ne olursa olsun' düşüncesiyle ruhsatlı tabancasıyla 15 kez havaya ateş edip ölümüne neden olduğu gerekçesiyle, 'muhtemel' kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda ateş etme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Akıllara durgunluk veren olay, 22 Nisan'da, Ramazan Bayramı'nın 2. günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekiye Demiralay (47), 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı. Bir süre sonra Demiralay, Ergüvan Sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yerde kaldı. Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye Demiralay'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Özel ekip kuruldu

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti.

Havaya sıkılan tabancadan çıkan yorgun merminin hedefi oldu

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde A.Ö. (62) isimli şüphelinin gelin alma merasiminde tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.'yü evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

13 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye Demiralay, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 13 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mermi çekirdeği riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken, Zekiye Demiralay'ın hayatını kaybetmesinin ardından çekirdek alınarak A.Ö.'ye ait ruhsatlı tabanca ile alınan kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda, mermi çekirdeğinin A.Ö.'ye ait silahtan çıktığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye Demiralay'ın vurulmasından tam 1 dakika önce eski eşiyle telefonda konuştuğunu ve telefonun bir anda kesildiğini belirledi. Yapılan soruşturma neticesinde, eski eşiyle ilgili herhangi bir şüphenin olmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı A.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklu sanık Ali Özkan'ın ise ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını hiç tahmin etmediğini, pişman olduğunu belirterek, "Düğün için İstanbul'dan geldim. Gelin evinin yanında horon oynayanların sağ tarafında kalacak şekilde pozisyon alarak, havaya doğru tabancamla birkaç el ateş ettim. 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.00 sıralarında polisler gelerek bayan bir şahsın tabanca ile yaralandığını söylediler. Öleni tanımıyorum. Nasıl ve ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Silahla ateş ettiğim alan boş bir yerdi. Düğün heyecanı sebebiyle ateş ettim. Olaydan ötürü pişmanım" dediği öğrenildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüphelinin ruhsatlı silah sahibi ve muhtar olmasına dikkat çekilirken, soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı iddianamede, şüphelinin, icra ettiği kamu görevi vasfı dikkate alındığında, gerçekleştirmiş olduğu düğün organizasyonunda tabanca ile havaya ateş etme eyleminin sonuçlarını öngördüğü ve kabullendiği, buna rağmen, 'ne olursa olsun' düşüncesiyle ruhsatlı tabancası ile yaklaşık 15 kez havaya ateş edip, maktul Zekiye Demiralay'ın ölümüne neden olduğu belirtilerek, 'muhtemel' kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame, Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, tutuklu muhtar ekim ayında hakim karşısına çıkacak. - BURSA