Üye Girişi
Haberler

Bursa'da hasta çocuğun yardım kumbarası çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, gece saatlerinde Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi'ndeki minibüs durağına geldi.

Park halindeki yolcu minibüslerinin camlarını kontrol eden zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

Sabah geldiğinde kumbaranın yerinde olmadığını gören minibüs şoförü, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kumbarayı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Kamerası Yıldırım Çocuk Bursa Güvenlik Hırsızlık Suç Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title