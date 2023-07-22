Bursa'da 2 ayrı noktada çıkan yangın söndürüldü

BURSA - Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Misi Köyü mevkiinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, diğer yandan Keles ilçesine bağlı Mürseller Köyü mevkiinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, 16.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Misi Köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında yükselen alevleri gören yol üzerindeki sürücüler yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken havadan da helikopterle destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aynı saatte Mürseller Köyü mevkiinde bir yangın daha

Ekipler Misi köyü mevkiinde bulunan ormanlık alandaki yangına müdahale ettiği sırada Keles ilçesine bağlı Mürseller Köyü mevkiinde bir yangın daha çıktı. Köydeki vatandaşlar yangına kendi imkanlarınca müdahale ettikleri sırada durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazöz sevk edildi. Ekiplerinin yoğun çalışması sonrası Mürseller Köyü mevkiindeki orman yangını da kontrol altına alındı.

Jandarma ekipler her iki yangınla ilgili soruşturma başlattı.