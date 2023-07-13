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Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçisi Vinta Some'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Some, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Some'nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Burkina Faso Ankara Güncel Haberler

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