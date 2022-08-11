Burdur haberleri | BURDUR'DA SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Edinilen Burdur haberine göre Burdur'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Burdur'da sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Yağışın sebep olduğu taşkında Burdur- Antalya karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Burdur'da dün akşama doğru sağanak etkili oldu. Sağanakla birlikte başlayan kuvvetli rüzgar kentin birçok noktasında ağaçların devrilmesine neden oldu. Pazar Mahallesi'nde bir ağaç rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.

Burdur- Antalya karayolunun 6'ncı kilometresinde sağanak nedeniyle meydana gelen taşkın ise ulaşımı durdurdu. Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yaptığı çalışma sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Kent merkezinde de belediye ekipleri temizleme çalışması yaptı.

Burdur'dan Bucak ilçesine giden bir midibüs yola devrilen ağaç nedeniyle durmak zorunda kaldı. Araçtan inen yolcular sağanak yağış altında ağacı kaldırdıktan sonra midibüs yoluna devam etti. Yaşananlar midibüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.