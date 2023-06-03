Burdur'da Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerden birinin alkollü olduğu öğrenildi.

Burdur'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet caddesi ile 2. Tuna Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Caddesinde seyir halinde olan E.A. (23) idaresindeki 15 AS 995 plakalı Fiat marka otomobil ile aynı cadde üzerinde ters istikametten gelerek 2. Tuna Sokağa dönmek isteyen S.K. (29) idaresindeki 15 NA 535 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada 15 NA 535 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.K hafif şekilde yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası M.K ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken iki otomobilin sürücüsü ise polis eşliğinde kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Sürücülerden S.K.'nın 84 promil alkollü olduğu öğrenilirken araçlar çekici vasıtası ile olay yerinden kaldırıldı. - BURDUR