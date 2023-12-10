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Burdur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Burdur'da sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen protesto gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Katılımcılar Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Protesto gösterisi, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duanın ardından sona erdi.

Burdur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen protesto gösterisine katılanlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak Köprübaşı mevkisinden yürüyüşe başladı.

Yürüyüşe katılan bazı kadınlar, kucaklarında Gazze'de öldürülen bebekleri sembolize eden kefenlenmiş bebek kundaklarını taşıdı, çocuklar da ellerinde "çocuklar ölmesin" yazılı pankartla yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık, burada yerlere bırakılan çocuk kıyafetleri ve oyuncaklarının önünde durdu.

Burdur Genç İHH Başkanı Oktay Akgün, yıllardır Filistin'de büyük zulümler yapan işgalci İsrail'in 7 Ekim'den sonra saldırılarını daha da artırdığını söyledi.

Gazze'de işgalcilerin tam anlamıyla bir soykırım yaptığını belirten Akgün, son 2 aylık süreçte 13 bini kadın ve çocuk olmak üzere, 17 binden fazla Filistinli'nin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Akgün, işgalcilerin Gazze'de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek şöyle devam etti:

"İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri Siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze'ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesince alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail hukuku tanımıyor, saldırmaya ve işgale devam ediyor. Ne yazık ki, dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor."

???????Akgün, Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları ve halkı olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Protesto gösterisi, Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı duanın ardından balonların ve güvercinlerin havaya bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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