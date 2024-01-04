Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığı Öğrencilere Trafik Eğitimi Verdi
Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Adıvar İlkokulu'ndaki öğrencilere trafik eğitimi verdi. Öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemerinin önemi, yolun karşısına geçme kuralları, yaya kaldırımlarının önemi, trafik işaretleri, araçlara binme ve inme kuralları ile araç içinde yolcuların uyması gereken kurallar anlatıldı. Ekipler, öğrencilere boyama kitabı hediye etti. Eğitimin ardından öğrenciler, trafik arabasına binerek siren çaldı ve anons yaptı.
Bulanık İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Trafik ekipleri, Adıvar İlkokulu'ndaki öğrencilere, trafik güvenliği, emniyet kemerinin önemi, yolun karşısına geçme kuralları, yaya kaldırımlarının önemi, trafik işaretleri, araçlara binme ve inme kuralları ile araç içinde yolcuların uyması gereken kurallar anlatıldı.
Ekipler, öğrencilere boyama kitabı hediye etti.
Eğitimin ardından öğrenciler, trafik arabasına binerek siren çaldı ve anons yaptı.