Brüksel'de Rusya'ya Ek Yaptırımlar da Gündemde Olacak
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Başkan Joe Biden'ın Brüksel'de NATO liderleri dışında G-7'ye üye ülke liderleriyle de görüşeceğini ve Rusya'ya ek yaptırım kararı çıkabileceğinin mesajını verdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Başkan Joe Biden'ın Brüksel'de NATO liderleri dışında G-7'ye üye ülke liderleriyle de görüşeceğini ve Rusya'ya ek yaptırım kararı çıkabileceğinin mesajını verdi
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