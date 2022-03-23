Brüksel'de Rusya'ya Ek Yaptırımlar da Gündemde Olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brüksel'de Rusya'ya Ek Yaptırımlar da Gündemde Olacak

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Başkan Joe Biden'ın Brüksel'de NATO liderleri dışında G-7'ye üye ülke liderleriyle de görüşeceğini ve Rusya'ya ek yaptırım kararı çıkabileceğinin mesajını verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan Başkan Joe Biden'ın Brüksel'de NATO liderleri dışında G-7'ye üye ülke liderleriyle de görüşeceğini ve Rusya'ya ek yaptırım kararı çıkabileceğinin mesajını verdi

DailyMotion.com / Güncel

Ulusal Güvenlik Danışmanı, Beyaz Saray, Brüksel, Rusya, Güncel, Haberler

title