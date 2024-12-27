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Türkiye de başvuruda bulunmuştu! Dokuz ülke daha BRICS 'ortağı' oldu

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Türkiye'nin de katılmak için başvuruda bulunduğu BRICS büyümeye devam ediyor. Son olarak; Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan BRICS'te 'ortak devlet' statüsünde yer alacak.

BRICS'e 9 ülke daha 'ortak devlet' statüsünde katılıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, birlik nezdinde ortak devlet statüsünün oluşturulması üzerine Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nde anlaşma sağlandığı anımsatıldı.

4 ÜLKEYE DE AYNI STATÜDE KATILIM İÇİN DAVET GÖNDERİLDİ

Buna göre, Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın BRICS'e 2025 itibarıyla 'ortak devlet' statüsünde katılmayı onayladığına işaret edilen açıklamada, dört ülkeye daha aynı statüde katılım için davet gönderildiği belirtildi.

"ORTAK ÜLKELERLE YAKIN BİR İŞBİRLİĞİ KURMAYI PLANLIYORUZ"

Dört ülkenin kabulü halinde BRICS 2025 dönem başkanı Brezilya'nın ilgili duyuruyu yapacağı bilgisi verilen açıklamada, "Birlik nezdindeki işbirliğine mümkün olduğunca etkin şekilde katılabilmeleri için ortak ülkelerle yakın bir işbirliği kurmayı planlıyoruz" ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE DE BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan BRICS; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika önclüğünde ekonomik ve kültürel işbirliği için kuruldu. Bu sene başında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE de BRICS'e katıldı. Türkiye de birliğe katılmak için başvurdu.

Türkiye de başvuruda bulunmuştu! Dokuz ülke daha BRICS 'ortağı' oldu
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
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