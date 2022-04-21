Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu - Haberler

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Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

Xinhua - Güncel
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Brezilya'da Rio Karnavalı Coşkusu

RIO DE JANEIRO, 21 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen dünyaca ünlü festival, Şubat ayında Omicron varyantının yayılması sebebiyle ertelenmişti.

RIO DE JANEIRO, 21 Nisan (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde her yıl gerçekleştirilen dünyaca ünlü festival, Şubat ayında Omicron varyantının yayılması sebebiyle ertelenmişti. Festival, yaklaşık üç aylık gecikmenin ardından Çarşamba akşamı başladı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki karnaval geçit törenine eğlenceyi seven birçok kişi katıldı, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki karnaval geçit törenine katılan bir kişi, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki karnaval geçit törenine katılan bir kişi, 20 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Tiancong/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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