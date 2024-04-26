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Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde çıkan yangında 10 kişi öldü

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Brezilya'nın Porto Alegre kentinde evsizlerin kaldığı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Yangının kontrol altına alındığı ve nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Brezilya'da evsizlerin kaldığı otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Porto Alegre kentinde, evsizlerin kaldığı bir otelde yangın çıktı.

Porto Alegre Belediye Başkanı Sabastiao Melo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Yangın sonrası çok sayıda kişinin otelden kurtarıldığını, bazılarının hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Melo, yangının kontrol altına alındığını, nedeninin tespiti için uzman bir ekibin çalıştığını kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde ise yaralı 11 kişinin durumunun ciddi olduğu, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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