Bozüyük Belediyesi Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kanal boyunda yapılan kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kanal boyunda yapılan kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İlçenin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ekipler tarafından ihtiyaç görülen noktalarda gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmaları devam ederken; abone bağlantıları yapılıyor, su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar da süratle gideriliyor.

Çalışmalar kapsamında kanal boyunda kanalizasyon hattının 20 metrelik bölümü 800'lük koruge borularla yenileniyor.

Çalışmayı yakından takip eden Başkan Bakkalcıoğlu çalışmanın yapıldığı bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Görevlilerden hat ve yapılan çalışma hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, "İlçemizin sağlam ve sağlıklı bir altyapıya sahip olabilmesi için ihtiyaç görülen her noktada çalışmalarımız devam edecek" dedi.