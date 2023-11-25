Boztram tramvay hangarı ve çevresindeki çalışmalar denetlendi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Boztram tramvay hangarı ve çevresindeki çalışmaları denetleyerek incelemelerde bulundu. Hangar yapımı ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kısa bir süre içerisinde yapım çalışmaları tamamlanarak faaliyete geçecek olan Boztram tramvay hangarı ve çevresindeki çalışmaları denetleyerek incelemelerde bulundu.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun vizyon projelerinden birisi olan Boztram nostaljik tramvayların korunacağı hangar yapımı iç bölümlerdeki düzenlemeler, dışarıda ise ray bağlantıları ve asfaltlama çalışmaları ile devam ediyor. Adliye binası önünden başlayıp 20 istasyon ve 12 kilometre hat uzunluğuna sahip Boztram nostaljik tramvay projesinde son bölüm olan ABS Fabrikası önünde yapılan hangarı ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu, hangar içinde ve dışında incelemelerde bulundu. Görevlilerle görüşerek çalışmaların durumu hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, tespit ettiği eksikler konusunda da gerekli talimatları verdi. - BİLECİK