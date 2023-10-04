Bozdoğan İlçe Müftülüğü 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri düzenledi

Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' temalı konferans düzenlendi. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in konuşmacı olarak katıldığı Mevlid-i Nebi programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bozdoğan İlçe Müftülüğü tarafından 'Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' etkinlikleri çerçevesinde 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' temalı konferans düzenlendi.

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in konuşmacı olarak katıldığı Mevlid-i Nebi programlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen İl Müftüsü Güneş, "Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz 'in dünyayı teşriflerini idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi Haftasını yürekten tebrik ediyorum. Ne mutlu bizlere ki, iman ve istikamet konusunda en güzel örnek olan bir Peygamber'in ümmeti olarak dünyaya geldik" dedi.

Müftü Güneş, "1400 yıl önce dünyayı teşrif eden Peygamber Efendimiz, cahiliye devrinin karanlığını Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla asr-ı saadete çevirdi. Kur'an-ı Kerim'in 'Müminler ancak kardeştirler' buyruğu ile insanlığı cehaletten ve asabiyetten kurtararak İslam kardeşliğine dayalı bir toplum oluşturdu" şeklinde konuştu.

Konferansa Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, İlçe Müftüsü Hamza Yıldırım, protokol üyeleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN