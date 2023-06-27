Boyner Grup, deprem bölgesindeki kırılgan gruplara destek oluyor

Proje ile deprem bölgesindeki kırılgan grupların koşullarını iyileştirmeyi ve psikososyal açıdan destek olmayı hedeflediklerini söyleyen Boyner Grup & Boyner Büyük Mağazacılık Kurumsal İletişim Direktörü Oya Uzun, "Toplamda 30 yerleşkeden oluşan projeye Boyner Grup olarak 14 Mor Yerleşke ile destek verdik. Şu ana kadar Kahramanmaraş ve Adıyaman ve Hatay'da toplam 7 yerleşke hizmete başladı. Devam eden süreçte deprem bölgesinden yoğun göç alan Mersin, Antalya ve Ankara'da yerleşkeler hayata geçecek. Bu çalışmalarla kırılgan gruplarda yer alan 3 binden fazla depremzedenin ihtiyacına destek olunacak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve psikososyal açıdan iyileşmelerine katkı sunulacak. Yerleşkeler bölgede en az bir yıl kalacak" açıklamasında bulundu.

"BAYRAMI HATAY'DA DEPREMDEN ETKİLENEN ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KUTLADIK"

Boyner Grup'un yerleşkelerde sosyal faaliyetler yürüttüğüne de değinen Uzun "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Boyner Grup Gönüllüleri ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki Mor Yerleşkelerimizin bulunduğu çadır kentlerde yaşayan çocuklara ve annelerine yönelik, alanında uzman eğitmenler eşliğinde çocuk atölyeleri gerçekleştirdik. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde yine Boyner Grup gönüllülerimiz ve eğitmenlerimizle Hatay'daki iki Mor Yerleşkemizde bulunan çocuklarla bir araya geldik. Çocuklarla birlikte yaratıcı atölyeler ve aktiviteler gerçekleştirdiğimiz çok keyifli bir gün oldu. Önümüzdeki süreçte Boyner Grup Gönüllülerimizle hem Mor Yerleşkelerimiz de hem de deprem bölgelerinde benzer projeler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

"PROJEMİZ BOYNER GRUP TARAFINDAN DESTEKLENDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye Kadın Dernekleri Fedarasyonu Başkanı Canan Güllü ise "Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak afet bölgesi ve depremden göç alan bölgelerdeki kadınların, çocukların, ve yaşlıların en temel ihtiyaçlarının sağlanabilmesine destek olabilmek için deprem felaketinin hemen ardından 'Mor Yerleşke' projesini hayata geçirdik. Projede önceliğimiz kadınlar ve çocuklar için şiddetten arındırılmış psiko-sosyal açıdan güvenli alanlar yaratmak oldu. Ne mutlu ki, depremin hemen ardından hayata geçirdiğimiz projemize Boyner Grup'un ardından destek olan birçok kurum oldu. Boyner Grup'un desteklediği 14 yerleşke ve diğer paydaşlarımızın da destekleriyle toplamda 30 yerleşkeye ulaştık. Projemiz kapsamında sağladığımız hizmetler dışında Boyner Grup'un gönüllüleriyle sahada olmasını ve çocuklara yönelik aktivitelerini çok kıymetli buluyorum" ifadelerini kullandı.