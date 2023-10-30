Bosna Hersek'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlandı

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğince, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Saraybosna Büyükelçiliğindeki resepsiyona, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı izletildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, burada yaptığı konuşmada, resepsiyona gelen davetlilere teşekkür etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Girgin, Türkiye'nin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi, şehitleri ve gazileri rahmetle ve minnetle yad etti.

Resepsiyonda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan fotoğraflarla Türkiye'nin büyük projeleri ve önemli olayları da gösterildi.

Programda, davetliler için özel hazırlanmış Türk yemekleri ikram edildi.