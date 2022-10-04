Borsa İstanbul'da Manipülasyon Yaptıkları İddiasıyla Gözaltına Alınanlar Adliyeye Sevk Edildi

Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'borsada manipülasyon ve haksız kazanç elde etme' soruşturması kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kurulan örgüte üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunu'na muhalefet' suçlarını işleyerek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4 İLDE 17 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Savcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 farklı adrese 2 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda M.A. (53), T.K. (23), E.K. (54), N.K.K. (44), A.C.T. (55), B.A. (45), H.G. (65) ve B.A. (23) isimli 8 şüpheli yakalanmıştı. Şüphelilerden ikisinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 dizüstü bilgisayar, 8 cep telefonu, 2 ajanda, 4 flash bellek, 1 masaüstü bilgisayar, 2 hard disk, 5 bin euro, 10 bin 70 dolar, 69 bin 800 TL para ele geçirilmişti.

Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri bugün tamamlandı. 8 şüpheli, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.