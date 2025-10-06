Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması Başladı

Jandarma Genel Komutanlığınca bu yıl yedinci kez ulusal, ikinci kez uluslararası düzeyde düzenlenen Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, törenle başladı.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı ile yarışmanın tanıtım videoları izlendi.

Keskin nişancılık alanında farkındalık oluşturmayı, mesleki kültürün gelişimini desteklemeyi, personelin moral, motivasyon ve kurumsal aidiyetini güçlendirmeyi amaçlayan yarışma, Türkiye'nin de aralarında olduğu 21 ülkeden 48 ekibin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Yarışma er meydanı", "gece yaklaşıyor" ve "büyük kapışma" etaplarından oluşuyor.

Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, törende yaptığı konuşmada, Boran-7 Keskin Nişancı Atış Yarışması'nın sadece bir yarışma olmadığını, aynı zamanda dostluğun, tecrübe paylaşımının ve mesleki mükemmelliğin buluştuğu uluslararası bir etkinlik olduğunu söyledi.

Ertekin, farklı ülkelerden katılan keskin nişancı unsurlarının bilgi paylaşımında bulunarak dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Yarışmanın bu yıl 7'nci kez düzenlendiğini anımsatan Ertekin, şunları kaydetti:

"Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması kısa zamanda ulusal bir yarışmanın ötesine geçmiştir. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda dost müttefik ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmeye başlanan yarışma küresel bir boyut kazanmıştır.

Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışmasına 20 dost ve müttefik ülkeden 36 unsur, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünden toplam 48 keskin nişancı unsuru katılacaktır."

Etkinliklerin sadece yarışma etaplarıyla sınırlı olmadığını belirten Ertekin, savunma, havacılık ve güvenlik sanayisi firmalarının son teknolojilerini sergileyeceği tanıtım faaliyetlerinin de düzenleneceğini aktardı.

Geçen yıl 12 bin kişinin izlediği yarışma ve sergi faaliyetlerine bu yıl daha fazla katılım beklediklerini ifade eden Ertekin, "Etkinlik boyunca başta geleceğimizin teminatı olan okul çağındaki çocuklarımız olmak üzere tüm halkımız, uluslararası bir yarışmayı deneyimlemekte yerli ve milli silah sanayisinin ulaştığı teknolojik düzeyi bizzat görerek bu gelişimini, bu gelişimin haklı gururunu yaşamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı, yarışmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yarışma kapsamında bugün Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı Jandarma Albay M. Remzi Kızılsu Atış¸ Alanı'nda sıfırlama atışları gerçekleştirilecek.

Boran-7 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması, 13 Ekim'e kadar sürecek.