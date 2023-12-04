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Bolvadin'de Otomobilde Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde durdurulan otomobilde 48 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde durdurulan otomobilde 48 gram esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir araçtan uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı aldı.

İhbar üzerine R.Ö. idaresindeki otomobil, Ihlamur evleri civarında durduruldu. Araçta yapılan aramada, aracın arka koltuk kısmının paspas üzerinde siyah renkli poşet içerisinde 48 gram esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Ekipler, otomobildeki R.Ö. ve O.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Uyuşturucu Gözaltı 3. Sayfa Güncel Haberler

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