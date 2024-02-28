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Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın söndürüldü

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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde yangın çıktı. Futbolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonucunda tesisin bir odasında hasar meydana geldi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'un altyapı tesislerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Gençlik Geliştirme Merkezi Yılmaz Becikoğlu Tesisleri'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden futbolcular binayı boşalttı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü.

Yangın nedeniyle tesisin bir odasında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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