Mengen'deki Türkbeyli Çayı taştı Bolu'nun Mengen ilçesinde, Türkbeyli Çayı'nın daha fazla taşkına neden olmaması için 4 köprüde iş makinaları ile temizlik yapılıyor. Bolu'nun Mengen ilçesinde, Türkbeyli Çayı'nın daha fazla taşkına neden olmaması için 4 köprüde iş makinaları ile temizlik yapılıyor. İlçede etkisi artıran sağanak, Türkbeyli Mahalesi'nde bulunan çayda taşkına neden oldu. Taşkın nedeniyle evleri su bastı. Bir evde bulunan yaşlı kişi yakınları tarafından kurtarıldı. Çay üzerinde bulunan 4 köprüde iş makinaları ile çalışma yapılıyor. Mengen Belediyesi tarafından yapılan anonslarda, Pazarköy yolunun sel nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtilerek, vatandaşlara yolu kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Selin etkili olmaya başladığı ilçede AFAD, Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, Mengen Belediyesi, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. AA / Varol Varlık - Güncel Güncel Haberler

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