Bolu, Mengen ve Gerede'de dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

BOLU'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Göynükören ve Okçular köyleri ile Gerede ve Mengen ilçelerinde su baskınları yaşandı.

Bolu genelinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu. Bolu merkezde Büyüksu Deresi'nde meydana gelen taşkın sebebiyle Göynükören ve Okçular köylerinde su baskınları yaşandı. Sağanak yağış, Mengen ve Gerede ilçelerinde de etkili oldu. Mengen ilçesinde bulunan, Türkbeyli Çayının taşması sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Pazarköy yolu da ulaşıma kapandı.