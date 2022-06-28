Bolu, Mengen ve Gerede'de dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler

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Bolu, Mengen ve Gerede'de dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Bolu, Mengen ve Gerede'de dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

BOLU'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Göynükören ve Okçular köyleri ile Gerede ve Mengen ilçelerinde su baskınları yaşandı.

BOLU'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Göynükören ve Okçular köyleri ile Gerede ve Mengen ilçelerinde su baskınları yaşandı.

Bolu genelinde etkili olan sağanak yağış su baskınlarına sebep oldu. Bolu merkezde Büyüksu Deresi'nde meydana gelen taşkın sebebiyle Göynükören ve Okçular köylerinde su baskınları yaşandı. Sağanak yağış, Mengen ve Gerede ilçelerinde de etkili oldu. Mengen ilçesinde bulunan, Türkbeyli Çayının taşması sebebiyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, Pazarköy yolu da ulaşıma kapandı.

Mengen Belediyesi tarafından yapılan anonslarla vatandaşlara yolu kullanmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ayrıca Mengen-Eskipazar yolu üzerinde bulunan derede suların yükselmesiyle birlikte yolda çökme meydana geldi. Bolu Valisi Erkan Kılıç bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Gerede ilçesinde de Dayıoğlu Deresinin debisi yükseldi. Taşkın nedeniyle su baskınları yaşandı, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Gerede Belediyesine bağlı iş makineleriyle dere üzerinde çalışma yapıldı.

Sel tehlikesinin devam ettiği bölgedelerde AFAD, Türk Kızılay, İl Özel İdaresi, belediye ve itfaiye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Gerede Mengen Bolu su Güncel Haberler

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