Bolu'da selin zarar verdiği Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu trafiğe açıldı

Bolu'da meydana gelen sel nedeniyle zarar gören Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı. DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'da 9-10 Temmuz tarihlerinde meydana gelen selde zarar gördüğü için ulaşıma kapanan Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, selin izlerinin silinerek yolun yeniden trafiğe açılması için Valilik koordinesinde ilk andan itibaren özveriyle sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Mengen-Yedigöller Milli Parkı yolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığı aktarılarak, ekiplerin yoldaki onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.