Bolu'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, söndürüldü. Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, söndürüldü. İlçeye bağlı Çeşme Mahallesi Kabakulak Altı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Göynük Belediyesine bağlı itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın bölgede bulunan kümesler ile yerleşim alanlarına sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Güncel AA / Elif Sarıhan Göynük Çeşme Bolu Güncel Haberler

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