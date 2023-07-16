Bolu'da orman yangını
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Bolu'nun Göynük ilçesinde anızdan sıçrayan alevlerle çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana yayıldı. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Bolu'da orman yangını
BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde anızdan sıçrayan alevlerle çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana yayıldı. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Olay, Dedeler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda çıkan yangın, ormana sıçradı. Kısa sürede alevler ormana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi.
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.