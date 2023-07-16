Üye Girişi
Haberler

Bolu'da orman yangını

Güncel Haberler

Bolu'nun Göynük ilçesinde anızdan sıçrayan alevlerle çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana yayıldı. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu'da orman yangını

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde anızdan sıçrayan alevlerle çıkan yangın ormana sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana yayıldı. Ekiplerin bölgede yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Olay, Dedeler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda çıkan yangın, ormana sıçradı. Kısa sürede alevler ormana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi.

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Özkan - Güncel

Göynük Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title