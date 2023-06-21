Bolu'da Hisseler Yüzünden Aile İçi Şiddet

Bolu'nun Mengen ilçesinde, aynı binada oturan akrabalar arasında hisse nedeniyle çıkan husumet sonucu, bir kadın baltalı saldırıya uğradı. Şikayet üzerine gözaltına alınan baba ve oğlu serbest kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BOLU'nun Mengen ilçesinde Elvide K. (54), oturdukları aynı binadaki hisseleri nedeniyle aralarında husumet olan eşinin ağabeyi Yılmaz K. (63) ve onun oğlu Suat K.'nin (33) baltalı saldırısına uğradı. Elvide K. yüzüne ve vücuduna aldığı balta darbeleriyle yaralandı. Şikayet üzerine gözaltına alınan baba ve oğlu, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Eşinin şehir dışında çalıştığını ve aynı binada oturan akrabaları nedeniyle korku içerisinde yaşadığını belirten Elvide K., "Baltayla vurdular, yumruk atıp yere sürüklediler. Benim de çocuklarımın da hayatları tehlikede" dedi.

Olay, geçen hafta pazar günü Mengen ilçesine bağlı Dereköy köyünün Mesler Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları 4 katlı binadaki hisseleri nedeniyle Çetin K. (53) ile ağabeyi Yılmaz K. arasında husumet oluştu. Taraflar evin önünde karşılaşınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Sesleri duyan Elvide K., evinin penceresinden Yılmaz K. ve oğlu Suat K.'nin eşine saldırdıklarını görüp, yardıma koştu. Baba-oğul, araya giren Elvide K.'ye balta ve yumrukla saldırdı. Elvide K., başına ve vücuduna aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Çetin K. ise kolundan hafif yaralandı.

"Kabus yaşadım. Ben evdeyken sesleri duydum ve camdan baktığımda baltayla saldırdıklarını gördüm ve hemen fırladım. İtiş kakış yaşandı baltayı da elinden bırakmadı. Bir gün önce burada ben yoktum çocuklarıma saldırmışlar. Neden çocuklarımla uğraşıyorsunuz, dedim. Tehdit ve küfürlerden sonra baltayla saldırdılar, yumruk attılar. Boğazımı sıkıp yere fırlattılar. Kafamdan kanlar fışkırdı, kendimden geçmişim. Burnumda kırıklar var dikişler var. Kolumda da zedelenme var alçıya alındı. Şikayetçiyim sonuna kadar. Benim olsun çocuklarımın olsun canı tehlikede. Köy muhtarına da hayatımız tehlikede, diye söyledim. Bizi bu evden bir hissemiz var, diye atmak istiyorlar" dedi.