Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Öğrencileri Huzurevi Sakinlerinin Doğum Gününü Kutladı

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, huzurevlerinde kalan vatandaşların doğum gününü kutladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "Okullarda son hafta şenlik havasına bürünecek" açıklamasının ardından kentte çalışma yapıldı.

Bu kapsamda İzzet Baysal Vakıf Huzurevini ziyaret eden Bolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri, yaşlılarla sohbet etti.

Öğrenciler, daha sonra 6 huzurevi sakini için doğum günü pastası kesti.

Bolu Atatürk Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Tuğba Ulusoy, bu tür etkinlerin önemine değinerek, "Bu faaliyetlerle gençlerimiz büyüklerimizle zaman geçirmenin, fikirlerini paylaşmanın, onlara yardım etmenin keyfini ve mutluluğunu yaşadılar. Öğrencilerimiz, bu ortamı görerek kendi çevrelerindeki büyüklerine değer vermenin, ne kadar önemli olduğunu anladılar." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan 12. sınıf öğrencisi Ece Nur Sarıarslan ise büyüklerle vakit geçirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Onlarla vakit geçirdiğimiz için çok mutluyum. Bir kez daha büyüklerimiz için duyarlı olmamız gerektiğini hatırladım." dedi.