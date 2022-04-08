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Boğaz'dan "apartman" geçti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Boğaz'dan 'apartman' geçti

İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör geçti.

İstanbul Boğazı'ndan 8 katlı apartmanı andıran blok platformu taşıyan Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör geçti.

Panama bayraklı Christos XXIV adlı römorkör Romanya'dan aldığı Atlantis X isimli platformla, saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin taşıdığı 8 katlı apartmanı andıran bloklu malzemenin boğazdan geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botları eşlik etti. Boğazdan geçişini yaklaşık 3 saatte tamamlayan apartman görünümlü çelik blokları taşıyan römorkör, İtalya'nın Venedik Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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