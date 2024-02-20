Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Tarımsal Kalkınma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:

Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler için tohum ekimine başladı. Atalık tohumların sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda binlerce patlıcan, biber ve çarliston tohumu ekildi.

Bodrum ilçesinde tarımsal kalkınma çalışmaları kapsamında yazlık fideler için tohum ekildiği bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bölgenin özgünlük, zenginlik ve çeşitliliğinin tarihi simgesi olan atalık tohumlarının sürekliliğini sağlamak amacıyla tohum ekimine başladı.

Yazlık fideler için yapılan çalışmalarla ata tohumlarından 20 bin 520 patlıcan ve 19 bin 872 domates biberi ekildi. Ayrıca 12 bin 744 kapya biber, 19 bin 656 acı biber, 20 bin 304 çarliston ve 20 bin 520 topan patlıcan tohumu atımı tamamlandı. Çimlenmeye başlayan atalık biber tohumları ise ekipler tarafından üretim seralarının içine taşınıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla atalık tohumların sürekliliğini sağlama hedefinde olduklarını söyledi.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ilerleyen günlerde domates, salatalık, kavun, karpuz tohumu ekimini de gerçekleştirecek.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği iş birliğiyle 3 Mart Pazar günü Kumbahçe Mahallesi'nde Bodrum Tohum Takas Şenliği yapılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Bodrum Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim kazandı? 20 Şubat Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Şubat Salı 2024? 4. eleme adayı kim oldu? Survivor 20 Şubat Salı potada kimler var? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? (Ziraat, Garanti, Akbank...) Yasak Krallık filmi oyuncuları kim, konusune? Yasak Krallık filmi nerede, ne zaman çekildi, sonu nasıl bitiyor? Andreas Brehme kimdir? Kaç yaşında, neden öldü ve ne zaman öldü? Andreas Brehme'nin hayatı Tarihte bugün ne oldu? 21 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Şubat'ta yaşananlar! Ezan okunurken namaz kılınır mı? Ezandan önce kılınan namaz kabul olur mu? Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle! 20 Şubat ATV canlı izle! Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümde neler olacak? BBCS 58. bölüm izle! 2024'te ek MTV olacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddia hakkında açıklama yaptı YABANİ 23. BÖLÜM 2.FRAGMAN İZLE: Yabani dizisi hangi gün?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title