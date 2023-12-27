Bodrum Off-Road Kulübü, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikleri anma etkinliği düzenledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 Mehmetçik için Bodrum Off-Road Kulübü tarafından şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Myndos Kapısı otoparkında bir araya gelen kulüp üyeleri, şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra basın açıklamasını okuyan Bodrum Off-Road Kulübü Başkanı Murat Taşlıdağ, çok üzgün olduklarını ifade ederek, duygusal anlar yaşadı.

Basın açıklamasının ardından şehitlerin isimleri okundu. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan grup üyeleri daha sonra araçlarına binerek meydanda konvoy yaptı.

Yaklaşık 30 araçlık konvoyun önünde gruptan bazıları "Milletimizin başı sağ olsun" pankartı ile dev Türk bayrağı açarak yürüdü. Konvoya bazı vatandaşlar da destek verdi.