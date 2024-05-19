Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 8'si çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.
Can salının birindeki 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.