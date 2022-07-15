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BM: Mısır, Mali'deki MINUSMA misyonuna katılımını askıya alacak

AA - Mücahit Oktay - Güncel
BM: Mısır, Mali'deki MINUSMA misyonuna katılımını askıya alacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'ın, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSMA) katılımını askıya alacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Mısır'ın, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSMA) katılımını askıya alacağını açıkladı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezinde düzenlenen basın toplantısında, "Mısır, 15 Ağustos'tan itibaren Mali'deki MINUSMA misyonuna katılımını askıya alacağını bize bildirdi." ifadesini kullandı.

"Karar, misyon üyesi Mısır askerlerine yönelik son saldırılarla ilgili." diyen Haq, yılın başından bu yana MINUSMA'da görevli 7 Mısırlı askerin öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Sözcü Yardımcısı, BM'nin şu anda Mısır ile bu konuda yoğun görüşmeler yürüttüğünü, Kahire güçlerinin geri çekilmediğini, konunun sadece geçici olarak görevi askıya alma ile ilgili olduğunu belirtti.

Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te BMGK kararıyla kurulan MINUSMA'da Mısırlı 25 askeri personel ve 174 polis memuru bulunuyor.

BM verileri, şu anda 11 bin 820 asker ve 1722 polis olmak üzere, Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA üye sayısının 17 bin 609 olduğunu gösteriyor.

Mali, "BM barış gücü misyonları için en tehlikeli ülke" olarak kabul edilirken MINUSMA'da "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

AA / Mücahit Oktay - Güncel

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