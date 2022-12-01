BM Genel Kurulu Başkanı, Aıds'i 2030 Yılına Kadar Bitirme Hedefinin 'Kötü Bir Şekilde Yoldan Saptığını' Söyledi

BM Genel Kurulu Başkanı Csaba Korosi, "HIV/AIDS'i 40 yılı aşkın süredir dünya çapında bir sağlık krizi olarak tutan bu zorlukları ele almalıyız" dedi.

BM Genel Kurul Başkanı Csaba Korosi (sağdan ikinci), New York'taki BM Genel Merkezi'nde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü için düzenlenen özel genel kurul toplantısında konuşuyor, 29 Kasım 2022. (Fotoğraf: Mark Garten/UN Photo/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BM Genel Kurulu Başkanı Csaba Korosi, "HIV/AIDS'i 40 yılı aşkın süredir dünya çapında bir sağlık krizi olarak tutan bu zorlukları ele almalıyız" dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Aralık (Xinhua) -- BM Genel Kurulu Başkanı Csaba Korosi, Çarşamba günü, AIDS'i 2030 yılına kadar bitirme hedefinin "kötü bir şekilde yoldan sapması" sebebiyle harekete geçme çağrısında bulundu.

Korosi, 1 Aralık'a denk gelen Dünya AIDS Günü için mesajında, "eşitsizlikler, ayrımcılık ve insan haklarının hiçe sayılması ilerlememizi engellediği için" 2030'a kadar AIDS'i sona erdirme hedefinin kötü bir şekilde yolundan saptığını söyledi.

Csaba Korosi, "HIV/AIDS'i 40 yılı aşkın bir süredir dünya çapında bir sağlık krizi olarak tutan bu zorlukları ele almalıyız" dedi ve "AIDS'i bitirmenin bilime dayalı bir yolu var ama ne yazık ki bu herkes için ulaşılabilir değil" diye ekledi.

Korosi, "Eğer uluslararası toplum harekete geçerse bu on yılda 3,6 milyon yeni HIV enfeksiyonu ve 1,7 milyon AIDS bağlantılı ölüm önlenecek" dedi.

Genel kurulda AIDS'e dair 2021 Siyasi Deklarasyonu'nun 2025 için iddialı ancak hükümetler ve topluluklar için ulaşılabilir küresel taahhütler ve hedefler içerdiğini belirten Korosi, tüm üye devletleri ve paydaşları AIDS'i sona erdirmek için siyasi ve mali taahhütlerini yenilemeye çağırdı.

Csaba Korosi, "Test ve tedavi gibi kanıta dayalı hizmetlere evrensel erişimin yanı sıra yeni teknolojiler konusunda küresel işbirliğini sağlamalıyız" dedi.

"Sürdürülebilir finansman biçimindeki uluslararası dayanışma da hayati derecede gerekli. Eşitleme için çaba sarf edilirse dünya kimseyi geride bırakmadan yoluna geri dönecektir" diyen BM Genel Kurulu Başkanı, "AIDS krizi bilime, dayanışmaya ve sürdürülebilirliğe dayalı çözümler için olgunlaşmış durumda bulunuyor. Herkesi çağrıya katılmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.