Bitlis'te Kar Yağışının Ardından Kayak Sezonu Başladı

Bitlis'te etkili olan kar yağışının ardından kayak sezonu başladı.

Kentte günlerdir etkisini sürdüren olumsuz hava koşullarının ardından güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler, Bitlis-Tatvan kara yolundaki El-Aman Hanı Kayak Tesisi'nde yoğunluk oluşturdu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce lift ve telesiyej sistemleri oluşturulan tesise aileleriyle gelen kayakseverler, kayak takımı ve kızaklarla kayak yaparak keyifli anlar yaşadı.

Tesiste babasıyla kayak yapan Tunç Arda Tuncel, havanın çok güzel olduğunu ifade ederek, "Hafta sonu olduğu için buraya kayak yapmaya geldik. Biraz yorucu oldu. Kaydık, düştük, eğlendik." dedi.

Mücahit Enes Bilge ise hafta sonunu kayak yaparak değerlendirdiklerini söyledi.

Havanın kayak yapmaya elverişli olduğunu anlatan Bilge, "Tesiste şu anda herkes eğleniyor. Kayağı yeni öğrenenler veya kızaklarla kayanlar var. Güzel bir hafta sonu oldu. Kayak hafta sonları için güzel bir aktivite ve herkese tavsiye ederim. Günümüz çok eğlenceleri geçiyor. Büyük küçük herkesin gelip kayak yapabileceği bir ortam var. Kayak bilmeye gerek yok." diye konuştu.

Tuğba Çelik de ilk defa kızakla kaydıklarını kaydederek, "Kapımızın önündeki yokuşlardan kayıyoruz ama o kadar tecrübeli değiliz. Hava güzel ve tesis güzel. Böyle bir yerin olduğunu söylediler, geldik. İyi oldu ve günümüzü güzel değerlendirdik. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz, mutluyuz." ifadelerini kullandı.