Bitlis'te 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı. Kontrollerde, pet şişelerin içine gizlenmiş 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. AA / İbrahim Yaldız - Güncel Emniyet Müdürlüğü Tatvan Bitlis Güncel Haberler

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