Bitlis'te 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
AA - İbrahim Yaldız - Güncel
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Kontrollerde, pet şişelerin içine gizlenmiş 2 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
AA / İbrahim Yaldız - Güncel